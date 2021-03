Histórias do Lar, o podcast

Para atenuar as sequelas do confinamento, os idosos do Lar do Comércio, em Matosinhos, gravaram podcasts para comunicar com o exterior. Esta instituição foi notícia no ano passado, quando cem utentes ali internados tiveram COVID-19 e 24 acabaram por morrer. Agora, querem abrir as janelas ao mundo, numa altura em que os abraços e as visitas continuam de portas fechadas. " Histórias do Lar" é o nome do podcast que pode ser ouvido nas plataformas digitais Soundcloud e Spotify.