Hoje é o último dia para trabalhadores com contrato individual aderirem à ADSE

Também hoje, a Ordem dos Nutricionistas volta a reunir com a ADSE para tentar incluir as consultas de nutrição na nova tabela de comparticipações, que entrou em vigor no dia 1 deste mês.



Em entrevista à rádio Renascença e jornal Público, a Ministra da Modernização Administrativa revela que não há lugar para tratamento diferenciado a alguém com ADSE.