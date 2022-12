Homem de 23 anos detido em Sintra por posse de arma proibida

"Na sequência de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o agressor exercia violência física e psicológica sobre a vítima, sua companheira de 33 anos, e era detentor de uma arma", pode ler-se no comunicado enviado hoje pela GNR.

Segundo a Guarda, "foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária com vista à apreensão da arma, nomeadamente, uma pistola de alarme e 30 munições", tendo o detido sido "constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, em Cascais".

A detenção foi feita pelo Comando Territorial de Lisboa, através do Subdestacamento Territorial de Alcabideche e do Núcleo de Investigação Criminal de Sintra, na sexta-feira, e contou com "o reforço do Destacamento de Intervenção do Comando Territorial de Lisboa e do Grupo de Intervenção de Operações Especiais da Unidade de Intervenção".

"A violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva", relembra a GNR no comunicado.