Homem de 54 anos morre em praia de Matosinhos

O alerta para o desaparecimento no mar foi dado pelas 22:08 de sexta-feira, tendo sido acionados elementos do comando local da Polícia Marítima e da estação salva-vidas de Leixões, para realizar buscas.

A vítima foi encontrada por pescadores apeados, que avistaram o corpo junto às rochas na linha de maré, indicou fonte da AMN.

O óbito foi declarado no local pela equipa do INEM, acrescentou.