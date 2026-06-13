País
Homem de 54 anos morre em praia de Matosinhos
Um homem de 54 anos morreu na sexta-feira à noite após ter ido a banhos na praia do Cabo do Mundo, em Matosinhos, no distrito do Porto, adiantou à Lusa fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN).
O alerta para o desaparecimento no mar foi dado pelas 22:08 de sexta-feira, tendo sido acionados elementos do comando local da Polícia Marítima e da estação salva-vidas de Leixões, para realizar buscas.
A vítima foi encontrada por pescadores apeados, que avistaram o corpo junto às rochas na linha de maré, indicou fonte da AMN.
O óbito foi declarado no local pela equipa do INEM, acrescentou.