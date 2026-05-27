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Homem que fugiu do Tribunal de Ponte Sor ficou em prisão preventiva
O caso remonta a dia 13 deste mês. O homem entregou-se na tarde de ontem à GNR e vai aguardar o desenrolar do processo no estabelecimento prisional de Elvas.
O incidente de segurança aconteceu durante a preparação de um interrogatório judicial, relacionado com crimes de homicídio na forma tentada.
O magistrado relatou que foram efetuados "vários disparos" no interior e nas imediações do tribunal, tendo os militares da GNR presentes no edifício perseguido o arguido em fuga.