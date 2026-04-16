País
"Honra e privilégio pessoal". Carlos Cabreiro tomou posse como diretor da Polícia Judiciária
Na tomada de posse, o novo responsável máximo da PJ disse estar "imensamente grato pelo desafio" e pelo "voto de confiança" do Governo.
Carlos Cabreiro tomou esta quinta-feira posse como diretor da Polícia Judiciária, vincando a “honra e privilégio pessoal” que disse sentir ao assumir o cargo.
“Tudo farei para exercer o cargo com elevado sentido de serviço público, determinação, dedicação, vontade de continuar a dignificar o nome da Polícia Judiciária e corresponder às expectativas que estiveram na base da minha nomeação”, declarou.
Carlos Cabreiro lembrou que a PJ completará este ano 81 anos de existência, considerando-a “uma instituição que transporta consigo uma história de resiliência, de confiança e esforço”.
“Na PJ as pessoas são o seu maior ativo, o seu mais valioso aliado”, vincou, agradecendo aos que já exerceram funções na instituição.
“Tudo farei para exercer o cargo com elevado sentido de serviço público, determinação, dedicação, vontade de continuar a dignificar o nome da Polícia Judiciária e corresponder às expectativas que estiveram na base da minha nomeação”, declarou.
Carlos Cabreiro lembrou que a PJ completará este ano 81 anos de existência, considerando-a “uma instituição que transporta consigo uma história de resiliência, de confiança e esforço”.
“Na PJ as pessoas são o seu maior ativo, o seu mais valioso aliado”, vincou, agradecendo aos que já exerceram funções na instituição.