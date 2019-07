Hospital de Portimão sem pediatria até domingo

RTP12 Jul, 2019, 11:39 / atualizado em 12 Jul, 2019, 11:39 | País

A ala pediátrica do Hospital de Portimão está sem internamento e urgências até domingo. De acordo com a direção clínica, não existem condições para garantir os serviços devido à carência de pediatras.





“Esta é a solução de recurso. É uma solução que é má, é prejudicial para os utentes, mas é a solução possível nesta fase, não havendo pediatras”, afirma Ulisses Brito, bastonário da Ordem dos Médicos da Região do Sul.





A falta de médicos é um problema recorrente na região. Ulisses Brito explica que a carência de profissionais é justificada pelo facto de grande parte dos recursos humanos médicos nas urgências serem contratados.





Crianças internadas e com necessidade de cuidados hospitalares serão encaminhadas para o Hospital de Faro. Aquelas que têm indicação de alta para esta sexta-feira, espera-se que os processos fiquem concluídos até ao final desta manhã.O bastonário declara que o mesmo cenário pode vir a acontecer noutras áreas. É o caso, por exemplo, da ginecologia obstetrícia e da neonatologia, que devido à falta de médicos obriga à transferência de grávidas e bebés para o Hospital de Faro. De acordo com a direção clínica, estão previstos mais 30 dias sem que possa ser assegurada a neonatologia na unidade de Portimão do Hospital do Algarve.“São pessoas de fora do hospital. Vão exigir, dada a falta de recursos, maiores valores e portanto vão ser pagos a valores muito superiores. E por outro lado, muitas vezes, se não lhes apetecer prestar o serviço e se tiverem a possibilidade de prestar o serviço mais perto da sua residência, acabam por não vir e, portanto, o Algarve acaba por ficar desprotegido”, declara o bastonário.Para que o problema seja contornado, a Ordem dos Médicos apela para que existam incentivos para a fixação de médicos na região, nomeadamente através da abertura de mais vagas carenciadas. Este tipo de vagas permite que sejam pagos aos médicos mais 40% de vencimento e mais dois dias de férias por cada ano durante os primeiros três anos de serviços.A pediatria no Hospital de Portimão deverá voltar à normalidade na segunda-feira.