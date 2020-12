Hospital em Vila Nova de Gaia tem um novo serviço de medicina intensiva

O Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, tem um novo serviço de medicina intensiva, com capacidade para 28 utentes e que vai ser usado numa primeira fase, apenas para doentes covid. A diretora do serviço assegura que essa capacidade do hospital não se esgota aqui, porque há outras áreas do edifício que estão a ser preparadas.