Hospital S. João. Internos com pouca formação nas urgências de obstetrícia

O hospital S. João, no Porto, está a colocar internos com pouca formação nas escalas do serviço de urgência de obstetrícia. A denúncia é do Sindicato Independente dos Médicos. A diretora do serviço admite que é a única solução porque há falta de especialistas.