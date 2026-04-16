Hugo Soares pede aos deputados do PSD para elegerem Tiago Antunes provedor de Justiça

Fonte social-democrata disse à agência Lusa que esta intervenção de Hugo Soares foi feita na reunião do Grupo Parlamentar do PSD, que se realizou horas antes de os deputados elegerem os seus representantes numa série de órgãos externos ao parlamento, entre os quais o lugar de provedor de Justiça.

Tiago Antunes foi proposto pelo PS para as funções de provedor de Justiça na sequência de um acordo com o PSD, mas, para ser eleito, terá de obter uma maioria qualificada de dois terços entre os 230 deputados.

Ou seja, o professor universitário terá de somar a quase totalidade de votos favoráveis entre as bancadas da esquerda parlamentar e, ainda, quase todos os votos entre os deputados do PSD -- isto, sabendo-se que Iniciativa Liberal e Chega estão contra esta candidatura.

Hugo Soares, na reunião da bancada, acordo com a mesma fonte, fez questão de assinalar que o antigo secretário de Estado socialista "tem currículo académico" para desempenhar as funções de provedor de Justiça.

Na mesma intervenção, o presidente da bancada do PSD também salientou a importância de serem cumpridos os acordos feitos pelo partido, de forma bilateral, com o Chega e com PS para a eleição dos órgãos externos da Assembleia da República.

As eleições realizam-se hoje, entre as 15:00 e as 17:00, após uma cerca de nove meses de impasse negocial entre PSD, Chega e PS.