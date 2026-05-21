País
Identificadas 73 praias com zero poluição em Portugal
A associação ambientalista Zero identificou 73 praias com zero poluição em Portugal. Praias em que não foi detetada qualquer contaminação a água nas últimas três épocas balneares.
São menos 8 praias com esta distinção do que no ano passado.
A ZERO explica que o critério é muito exigente.
Durante a época balnear, a ZERO deixa o conselho para que as pessoas consultem o Portal da APA Info Água.
A ZERO explica que o critério é muito exigente.
Durante a época balnear, a ZERO deixa o conselho para que as pessoas consultem o Portal da APA Info Água.