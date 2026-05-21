Identificadas 73 praias com zero poluição em Portugal

Identificadas 73 praias com zero poluição em Portugal

A associação ambientalista Zero identificou 73 praias com zero poluição em Portugal. Praias em que não foi detetada qualquer contaminação a água nas últimas três épocas balneares.

Marta Pacheco - RTP Antena 1 /
Laura Sabau - Unsplash

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São menos 8 praias com esta distinção do que no ano passado.

A ZERO explica que o critério é muito exigente.

Durante a época balnear, a ZERO deixa o conselho para que as pessoas consultem o Portal da APA Info Água.

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