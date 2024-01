IGAS abre processo sobre morte de idosa na urgência do Hospital de Penafiel

“Informamos que, por despacho de 4 de janeiro, do Inspetor-Geral,, integrado na Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, E.P.E”, lê-se em comunicado da IGAS enviado às redações., alegou na quarta-feira a unidade, em comunicado.De acordo com o Hospital Padre Américo,Na mesma nota, citada pela agência Lusa, o Hospital de Penafiel reconhecia que o seu serviço de urgência se encontrava “sob enorme pressão”.

“Tais circunstâncias dificultam muito o funcionamento do serviço, não só pela sobrecarga de trabalho, mas pelas limitações de espaço que condicionam o normal funcionamento”.



Em declarações, na quarta-feira, à equipa de reportagem da RTP no Hospital Padre Américo, Miguel Vasconcelos, da Ordem dos Enfermeiros, confirmava a situação de pressão e que a falta de camas era o principal problema do serviço.O responsável adiantava ainda que os bombeiros estavam “retidos” às portas das urgências, com os doentes nas ambulâncias, à espera de macas vagas.

