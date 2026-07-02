Igrejas de Matosinhos abertas das 11 às 18 horas para acolher a população durante a onda de calor

Em comunicado, a Câmara Municipal de Matosinhos refere que ativou um conjunto de medidas preventivas destinadas à proteção da população, com especial atenção aos grupos mais vulneráveis.

Entre as medidas preventivas está a abertura das igrejas, entre as 11:00 e as 18:00, bem como os centros comerciais do concelho e as bibliotecas disponibilizarem acolhimento à população que procure melhores condições térmicas, acrescenta.

"Os técnicos do município já procederam a um reforço da monitorização da população mais vulnerável, nomeadamente idosos isolados, pessoas com deficiência e pessoas em situação de sem-abrigo", afirma, acrescentando que "foi ainda efetuado o contacto telefónico e acompanhamento dos utentes sinalizados através do serviço municipal de teleassistência, sensibilizando-os para as medidas de autoproteção e para a necessidade de manterem uma hidratação adequada".

Segundo a autarquia do distrito do Porto liderada pela socialista Luísa Salgueiro, o município está em contacto permanente com lares, IPSS e outras instituições de apoio social, para se inteirar das respetivas condições de climatização e conforto térmico.

"Foram ainda reforçadas as ações de proximidade da Polícia Municipal junto dos grupos vulneráveis, através das equipas já afetas aos programas de acompanhamento e segurança de proximidade", acrescenta.

Quanto à população em situação de sem-abrigo, "as equipas municipais procederam ainda à distribuição de água e realizaram ações de sensibilização".

"O município continuará a acompanhar permanentemente a evolução da situação meteorológica e adotará todas as medidas consideradas necessárias para salvaguarda da população", garante.

O aviso vermelho devido ao calor foi alargado até domingo em 10 distritos do litoral e do interior sul do país, anunciou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, o aviso vermelho, o mais grave numa escala de três, está hoje ativo nos distritos de Portalegre, Évora e Beja, assim como em Santarém e Lisboa, sendo que os últimos dois distritos passam a laranja (o segundo nível) às 23:00 de sexta-feira.

Na sexta-feira, estarão também sob aviso vermelho por causa do calor outros 10 distritos: Viana do Castelo, Porto, Braga, Coimbra, Aveiro, Leiria, Santarém, Portalegre, Évora e Beja. Em todos os casos este nível permanece ativo até às 06:00 de domingo.

O aviso vermelho surge numa altura em que Portugal continental atravessa num período de temperaturas elevadas, com máximas que podem chegar aos 44 graus Celsius (ºC) e mínimas entre os 24ºC e os 28ºC.

Na quarta-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgou recomendações aos municípios para protegerem as populações das temperaturas elevadas e ondas de calor, alegando o "papel de proximidade essencial" que desempenham na preparação e resposta a esses fenómenos.

Segundo a DGS, as autarquias devem garantir, em parceria com várias entidades, a sinalização de pessoas mais vulneráveis, mantendo atualizada essa listagem, assim como realizar contactos preventivos e promover, sempre que possível, visitas domiciliárias.

Já ao nível das medidas comunitárias, a direção-geral aconselha que sejam abertos locais de abrigo temporário (zonas de arrefecimento) e disponibilizada água potável, garantindo o bom funcionamento dos bebedouros públicos, assim como recomenda o prolongamento dos horários de bibliotecas, piscinas e equipamentos climatizados de proximidade.

Para os espaços públicos, é sugerido que sejam reforçadas as zonas de sombra, instaladas estruturas temporárias de sombreamento e arrefecimento, e adaptados os horários dos trabalhos municipais realizados no exterior.

Por causa da onda de calor, os hospitais ativaram o nível mais baixo dos planos de contingência.