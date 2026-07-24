IL quer chamar MAI à Comissão Permanente

A presidente da IL, Mariana Leitão, criticou as declarações do ministro, que afirmou que prestará esclarecimentos "quando entender" ou "a seu tempo". Para a líder liberal, essa posição torna ainda mais urgente a presença de Luís Neves no Parlamento.





Mariana Leitão defendeu que é na Assembleia da República que o Governo deve ser escrutinado e fiscalizado, sublinhando que os partidos têm o dever de exigir explicações em nome dos portugueses.





A dirigente afirmou ainda que o ministro já teve várias oportunidades para esclarecer a situação e que o facto de continuar a adiar essas explicações é "inadmissível", por colocar em causa a confiança nas instituições, no Ministério da Administração Interna, no Governo e na Polícia Judiciária.





IL volta a exigir redução do ISP sobre combustíveis

Além das críticas dirigidas ao ministro da Administração Interna, a Iniciativa Liberal dedicou esta sexta-feira uma ação pública ao aumento do preço dos combustíveis.





Numa iniciativa realizada na Rotunda do Relógio, em Lisboa, junto de um cartaz da campanha do partido sobre o tema, Mariana Leitão apelou ao Governo para implementar uma proposta da IL, aprovada pelo Parlamento em abril, que prevê a redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP).





A proposta defende a suspensão dos limites mínimos do ISP, permitindo ao Executivo reduzir este imposto sem as restrições atualmente previstas na lei.





Segundo Mariana Leitão, apesar de a iniciativa ter sido aprovada pela Assembleia da República, ainda não foi aplicada pelo Governo. A líder liberal recordou que o PSD votou contra a medida, mas salientou que o Parlamento é soberano e que o Executivo tem a obrigação de executar as propostas aprovadas.





A líder da IL acrescentou que, caso Luís Neves esclareça todas as questões pendentes, o partido fará a respetiva avaliação, mas considerou que a gravidade do caso exige uma resposta rápida e transparente.A presidente da IL acusou ainda o Governo de falta de sensibilidade perante o aumento contínuo dos preços dos combustíveis, defendendo que manter a carga fiscal inalterada significa continuar a arrecadar receitas à custa do esforço financeiro das famílias.