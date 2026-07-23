IL quer esclarecer "informações contraditórias" do ministro e do secretário de Estado sobre exames

"Fizemos este pedido de audição urgente porque fomos confrontados com as audições de dia 21 de julho, em que, de forma surpreendente, o ministro da Educação disse-nos que, afinal, não havia relatório nenhum relativo ao projeto-piloto, para depois o senhor secretário de Estado ter vindo corrigir e dizer que havia informação escrita. São informações completamente contraditórias", assinalou.

A deputada liberal diz não compreender qual foi, afinal, a avaliação feita ao projeto-piloto que antecedeu a implementação da correção digital dos exames.





"Não se percebe o que é que se está aqui a passar. Há informação divulgada há cerca de um ano que dava conta da existência deste projeto-piloto, de um relatório e até de falhas que acabaram por ser muito semelhantes às que voltámos a assistir este ano. E, de repente, temos o ministro a dizer que não existia relatório nenhum", insistiu.





Para Angélique Da Teresa, as declarações do ministro da Educação, Fernando Alexandre, são ainda mais difíceis de compreender tendo em conta que a polémica se arrasta há vários dias: "É relativamente surpreendente que o ministro chegue a uma audição na Assembleia da República e apresente este argumento. Nós, sinceramente, não queríamos acreditar no que estávamos a ouvir".









"Ontem, o senhor ministro esteve na televisão a dar uma longa entrevista em que disse que ouviu as entidades e que, com base nas considerações do EduQA e do Júri Nacional de Exames, tinha indicação de que este projeto podia avançar e que havia informação escrita, articulada entre as diversas entidades", explicou.

A deputada recorda que, já depois da audição parlamentar, o ministro da Educação afirmou, numa entrevista à RTP, que o Governo tomou a decisão de avançar com a correção digital depois de ouvir as entidades envolvidas., explicou.





Perante essas declarações, Angélique Da Teresa insiste que subsistem dúvidas: "Então, afinal em que é que ficamos? Houve informação escrita? Não há um relatório? Não há um diagnóstico do projeto-piloto? Como é que somos confrontados com esta informação numa altura destas, depois de inúmeros pedidos de esclarecimento?", insistiu a deputada, que considera indispensável ouvir ambos os responsáveis: "Ainda ontem o Júri Nacional de Exames reportava mais de 5.300 notas que tinham sido alteradas. Isto não é ruído. Isto está longe de estar resolvido e todos os esclarecimentos têm de ser dados".











Em declarações à Antena 1, a deputada liberal Angélique Da Teresa defende que a audição é necessária para esclarecer as afirmações dos dois governantes na Assembleia da República.