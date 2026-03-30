Ilha da Madeira sob aviso amarelo devido ao vento forte

O IPMA disse que a ilha irá sentir ventos de nordeste com rajadas de até 80 quilómetros por hora (km/h) nos extremos leste e oeste e de até 110 km/h nas regiões montanhosas.

Num comunicado, o IPMA acrescentou que o aviso amarelo irá estar em vigor pelo menos até às 21:00.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

No domingo, a capitania do Porto do Funchal emitiu avisos de mau tempo e vento forte para a orla marítima de todo o arquipélago da Madeira, em vigor até às 06:00 de hoje.

Com base nas previsões do IPMA, a autoridade marítima regional indicou que as ondas serão entre os 2,5 metros e os 3,5 metros na costa norte, sendo até um metro na parte sul.

"Recomenda-se a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", lê-se no aviso da capitania.

A autoridade marítima insistiu na recomendação "aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas".

Também no domingo, o vento condicionou as aterragens e descolagens no Aeroporto Internacional da Madeira, com cerca de uma dezena de voos que divergiram e sete chegadas canceladas.

Segundo a informação disponibilizada na página oficial da ANA - Aeroportos da Madeira pelas 17:15 de domingo, o último avião a conseguir aterrar na ilha foi pelas 13:48, tendo ocorrido uma última partida às 15:00.

Quatro aviões foram para a ilha do Porto Santo, onde aguardam melhores condições meteorológicas.

A situação afetou as correspondentes partidas e muitas centenas de passageiros.