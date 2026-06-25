País
Ílhavo. população reclama e Câmara estuda instalação de ponte militar na Vista Alegre
A Câmara de Ílhavo pondera a instalação de uma ponte militar para que a população a possa utilizar depois de há mais de meio ano a Ponte da Vista Alegre ter sido encerrada ao transito automóvel, por falta de segurança.
Fotografia: Câmara Municipal de Ílhavo
A autarquia e o Regimento de Engenharia N.º 1 do Exército português, sediado em Tancos, realizaram uma visita técnica à ponte da Vista Alegre para avaliar a possibilidade de ser criado um atravessamento provisório enquanto não avançam as obras na Ponte da Vista Alegre.
O executivo municipal fica a aguardar o envio da proposta com o caderno de encargos e as condições técnicas, bem como o respetivo valor ou encargo financeiro que a solução da ponte militar, uma travessia provisória implica.
A ponte da Vista Alegre encontra-se fechada ao trânsito, desde dezembro, devido a problemas estruturais.
Um grupo de utilizadores da travessia, convocou uma vigília para dia 1 de julho, às 18.30 horas, junto à ponte para se mostrarem insatisfeitos com a demora na implementação de uma solução para o problema.