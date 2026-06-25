Ílhavo. população reclama e Câmara estuda instalação de ponte militar na Vista Alegre

A autarquia e o Regimento de Engenharia N.º 1 do Exército português, sediado em Tancos, realizaram uma visita técnica à ponte da Vista Alegre para avaliar a possibilidade de ser criado um atravessamento provisório enquanto não avançam as obras na Ponte da Vista Alegre.





Procura-se assimdo Rio Boco.O executivo municipal fica a aguardar o envio da proposta com o caderno de encargos e as condições técnicas, bem como o respetivo valor ou encargo financeiro que a solução da ponte militar, uma travessia provisória implica.

A ponte da Vista Alegre encontra-se fechada ao trânsito, desde dezembro, devido a problemas estruturais.





O encerramento da ponte da Vista Alegre tem causadoUm grupo de utilizadores da travessia, convocou uma, às 18.30 horas, junto à ponte para se mostrarem insatisfeitos com a demora na implementação de uma solução para o problema.