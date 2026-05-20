"Inaptos comissários europeus tramaram o mercado europeu". A acusação do presidente do ACP

No programa, o presidente do Automóvel Clube de Portugal (ACP) considera que “”.Carlos Barbosaou com os fornecedores de combustíveis.”, afirma.O presidente do ACP atira ainda à CE: “”.E avisa que “”.Reconhece o crescimento na compra de carros elétricos, mais por causa da poupança e do consumo porque as preocupa, e mesmo pelo ambiente. “”, lamenta.Ainda assim, deixa o aviso: “”, refere, enquanto prevê que os impostos sobre os elétricos serão iguais ou semelhantes aos impostos sobre os restantes veículos.Todos os intervenientes no programasão unânimes: ado parque automóvel.O secretário-geral da Associação Automóvel de Portugal, relembra que “” e defende, por isso, “”, até porque, relembra, “”.Hélder Pedro refere que a Europa, com a eletrificação, tem vindo a perder um peso significativo porque aE deixa a crítica: “”, referindo-se à legislação para cumprimento de metas no que diz respeito à redução das emissões de carbono até 2030 por parte da indústria automóvel.O Presidente da Mobinov, um cluster de automação e mobilidade, entende que “”.Na sua análise Miguel Pinto fala de “” e prevê que “”.Na opinião do presidente da direção da Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel “”.José Couto relembra que “” e acrescenta que “”.”, adianta Carlos Brito.O presidente da Delegação Regional do Norte da Ordem dos Economistas acrescenta que “”.

E deixa uma previsão: “no futuro aquilo que vai haver é um sistema de subscrições porque comprar um carro, para a grande maioria das famílias, é um investimento altamente improdutivo e irracional do ponto de vista económico, social e ambiental”.

É preciso, é urgente “política fiscal mais amiga dos elétricos”

Todos os convidados do Consulta Pública reivindicam aquilo a que chamam uma “politica fiscal mais amiga dos carros elétricos”, no sentido de disseminar esse tipo de veículos.

Por exemplo, a Associação Automóvel de Portugal, através do secretário-geral, defende a conclusão da reforma fiscal que foi iniciada em 2007 e descontinuar, num período transitório o imposto de matricula,

Hélder Pedro lamenta: “na UE temos um mercado único, mas nunca houve harmonização da fiscalidade sobre os veículos automóveis. 27 países tributam os automóveis de forma diferente. Portugal está no bloco dos que mais tributam”.

Recuar na eletrificação “por devaneio político? Seria absolutamente inconcebível”

“Eletrificação veio para ficar”, garante João Delgado.

O responsável de comunicação e assuntos governamentais da Volkswagen Autoeuropa alerta que “”.E explica que o processo de eletrificação implica “”.Quanto à empresa garante que “" e põe de lado a possibilidade de despedimentos em Portugal:”.Acácio Pires, da associação ambientalista ZERO, também entende que a eletrificação é um processo que não dá para travar. No entanto entende que “”.E vai mais longe: “”.NoAcácio Pires deixa ainda a denuncia de que “” na qual deve assentar uma transição justa.” diz Gonçalo Tomé.O vice-presidente da Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos explica que o peso faz uma “” nas emissões, e que o plástico (pelo seu peso mais leve) ajuda a reduzir as mesmas. “”, esclarece.E garante: “”., em Famalicão, que faz assentos e interiores para automóveis,. Há apenas 10 anos, esta empresa era considerada uma estrela da indústria portuguesa. Agora, está numa situação delicada. Os responsáveis da Coindu justificam o cenário com a conjuntura global e a redução de encomendas do setor automóvel. A repórter Ana Gonçalves falou com, como já aconteceu no passado.é moderado pelo jornalista Frederico Moreno.