Incêndio ativo em fábrica de calçado em Felgueiras

"O alerta para o incêndio foi dado às 04:33 de hoje e ainda não está dominado [06:15]", disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa.

A mesma fonte indicou que o incêndio está confinado à fábrica de calçado.

ÀS 06h15 estavam no local 25 operacionais, com o apoio de 11 veículos, dos bombeiros de Felgueiras e outras corporações.