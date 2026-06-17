Incêndio ativo em fábrica de calçado em Felgueiras

Incêndio ativo em fábrica de calçado em Felgueiras

Um incêndio deflagrou hoje numa fábrica de calçado na freguesia de Margaride, em Felgueiras, no distrito do Porto, e às 06:15 ainda estava ativo, disse fonte da proteção civil, adiantando que não há vítimas.

Lusa /

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"O alerta para o incêndio foi dado às 04:33 de hoje e ainda não está dominado [06:15]", disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa.

A mesma fonte indicou que o incêndio está confinado à fábrica de calçado.

ÀS 06h15 estavam no local 25 operacionais, com o apoio de 11 veículos, dos bombeiros de Felgueiras e outras corporações.

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