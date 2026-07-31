Incêndio Chaves.Mais de 150 operacionais travam avanço das chamas junto a aldeias

As chamas chegaram a destruir armazéns agrícolas e provaram a morte de animais em anexos atingidos pelo fogo.



As preocupações concentram-se agora em evitar que o incêndio alcance habitações e atravesse vias estruturantes, como a A24.



No local estão mais de 150 operacionais, prevendo-se o reforço dos meios para a noite, como detalha o comandante José Carlos Silva.