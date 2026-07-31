País
Incêndio Chaves.Mais de 150 operacionais travam avanço das chamas junto a aldeias
No concelho de Chaves, a situação do incêndio em Pastoria apresenta algumas melhorias após uma tarde crítica, mas continua a exigir grande atenção por parte das equipas no terreno.
As preocupações concentram-se agora em evitar que o incêndio alcance habitações e atravesse vias estruturantes, como a A24.
No local estão mais de 150 operacionais, prevendo-se o reforço dos meios para a noite, como detalha o comandante José Carlos Silva.