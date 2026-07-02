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Incêndio. Circulação na Linha do Minho completamente restabelecida
A circulação ferroviária na Linha do Minho entre as estações de Nine e Arentim foi completamente restabelecida depois de ter estado suspensa ou condicionada devido a um incêndio florestal junto à linha.
(em atualização)
A circulação foi completamente restabelecida cerca das 16h35. Numa primeira fase, a circulação tinha sido restabelecida, mas de forma condicionada, fazendo-se de forma alternada por apenas uma via.
Segundo a Proteção Civil, as chamas atingiram dois edifícios "degradados ou devolutos" junto à estação de Nine, em Vila Nova de Famalicão.O incêndio começou à meia-noite na freguesia de Vermoim e já se estendeu a quatro freguesias da cidade. Algumas casas e produções agrícolas estão em risco, à medida que o vento dificulta o combate às chamas.
Neste momento, estão mobilizados mais de 60 operacionais e dois meios aéreos.
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