Incêndio. Circulação na Linha do Minho completamente restabelecida

Incêndio. Circulação na Linha do Minho completamente restabelecida

A circulação ferroviária na Linha do Minho entre as estações de Nine e Arentim foi completamente restabelecida depois de ter estado suspensa ou condicionada devido a um incêndio florestal junto à linha.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: João Marques - RTP

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(em atualização)

A circulação foi completamente restabelecida cerca das 16h35. Numa primeira fase, a circulação tinha sido restabelecida, mas de forma condicionada, fazendo-se de forma alternada por apenas uma via.

Segundo a Proteção Civil, as chamas atingiram dois edifícios "degradados ou devolutos" junto à estação de Nine, em Vila Nova de Famalicão.

O incêndio começou à meia-noite na freguesia de Vermoim e já se estendeu a quatro freguesias da cidade.

Algumas casas e produções agrícolas estão em risco, à medida que o vento dificulta o combate às chamas.

Neste momento, estão mobilizados mais de 60 operacionais e dois meios aéreos.

 

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