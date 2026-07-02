Incêndio. Circulação na Linha do Minho completamente restabelecida

(em atualização)

A circulação foi completamente restabelecida cerca das 16h35. Numa primeira fase, a circulação tinha sido restabelecida, mas de forma condicionada, fazendo-se de forma alternada por apenas uma via.

Segundo a Proteção Civil, as chamas atingiram dois edifícios "degradados ou devolutos" junto à estação de Nine, em Vila Nova de Famalicão.

Neste momento, estão mobilizados mais de 60 operacionais e dois meios aéreos.