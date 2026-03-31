Incêndio corta A1 na zona de Aveiro, sentido Porto-Lisboa

Pelas 17h16, o incêndio estava a ser combatido por 150 bombeiros, 45 meios terrestres e quatro meios aéreos.



O incêndio já obrigou ao corte da A1 entre a Mealhada e Albergaria. Para já o incêndio progride numa zona de mato não havendo casas em risco.



"Solicita-se a todos os condutores que evitem a zona e utilizem percursos alternativos, nomeadamente a A17/A25 ou EN235. Circule com prudência e siga sempre as indicações das autoridades no local", apela a GNR de Aveiro através do Facebook.



Em comunicado citado pela agência Lusa, a Brisa, concessionário da autoestrada, referiu que o trânsito automóvel está cortado ao quilómetro 232, estando o trânsito a ser desviado no nó de Aveiro Sul.