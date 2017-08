Incêndio de Mação mobiliza maior dispositivo de combate

RTP 17 Ago, 2017, 09:54 / atualizado em 17 Ago, 2017, 11:26 | País

As temperaturas deverão subir já a partir desta quinta-feira e a humidade do ar ronda os 20 a 35 por cento com tendência a diminuir | Paulo Novais - Lusa

Até às 9h00 desta quinta-feira, os serviços da Proteção Civil tinham registado 31 ocorrências de incêndios florestais. Em curso estão seis, incluindo os incêndios de Mação e de Vila de Rei e Sardoal.O INEM afirma que foram assistidas nos últimos dias no quadro dos incêndios 53 pessoas entre 86 feridos, dos quais 79 ligeiros e sete graves mas sem risco de vida.



O incêndio que causa mais preocupação é o de Mação, com várias frentes ativas e uma orografia complicada para o combate. As chamas já passaram a A23. Os meios aéreos vão concentrar-se nas próximas horas no combate a este fogo.



O plano municipal de emergência de Cantanhede foi entretanto desativado, mas o plano distrital de emergência de Proteção Civil de Santarém mantém-se em vigor desde as 18h00 de quarta-feira.



Estão ainda ativos nesta manhã de quinta-feira outros quatro planos municipais de emergência: Ferreira do Zêzere, Vila de Rei, Fundão e Castelo Branco.



"Concelho completamente destruído"

Os meios de combate formam já um dispositivo "complexo", de acordo com a adjunta de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Patrícia Gaspar, e inclui meios espanhóis e de Marrocos, além das Forças Armadas.As temperaturas deverão subir já a partir desta quinta-feira e a humidade do ar ronda os 20 a 35 por cento com tendência a diminuir. O estado de alerta laranja vai ser mantido até dia 18 de agosto.Em declarações emitidas pela Antena 1, o presidente da Câmara Municipal de Mação, Vasco Estrela, assinalou que podem vir a arder "entre 25 mil a 30 mil hectares" na região. Mais de 800 bombeiros de várias cooperações ainda combatem as chamas neste concelho."Cerca de 20 mil hectares perdidos. Nós não temos as contas ainda feitas, porque o fogo continua a lavrar, mas infelizmente eu posso, com alguma segurança, falar de entre 25 mil a 30 mil hectares do nosos concelho que podem vir a arder", estimou o autarca."Para termos uma noção daquilo que estamos a falar, é uma coisa perfeitamente assustadora. Já eramos, infelizmente, o concelho do país com a maior área ardida e de facto ficamos com o concelho completamente destruído", concluiu.Segundo a adjunta de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil há nesta altura 81 pessoas deslocadas em Mação, 24 em Abrantes e 28 no Sardoal