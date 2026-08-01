Incêndio de Valpaços dado como dominado pela Proteção Civil

O combate às chamas mobilizava pelas 06:00 um total de 854 efetivos e 289 meios terrestres, segundo a página `online` da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

"O incêndio em Valpaços foi dado como dominado às 04:40", disse a fonte da ANEPC, remetendo para as 08:00 de hoje mais informações sobre este e outros combates em curso no país.

O comandante regional do Norte da Proteção Civil, Albano Teixeira, referiu num balanço anterior à Lusa, pelas 00:00, que o combate a este incêndio continuava a evoluir favoravelmente, salientou, no entanto, que os operacionais têm muito trabalho pela frente.

A mesma fonte indicou na altura que não tinha registo de vítimas ou danos em infraestruturas nas últimas horas.

A descida da temperatura e o aumento da humidade durante a noite terão ajudado no combate às chamas.

O fogo que teve início na terça-feira à tarde na zona do Cabelo, Ervões, no concelho de Valpaços, distrito de Vila Real, estendeu-se aos concelhos de Mirandela, Vinhais e Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança.

Albano Teixeira disse no balanço ao início da madrugada que o incêndio tinha duas situações distintas: com a frente de Valpaços a registar reativações durante o sexta-feira, que foram resolvidas pelos meios, enquanto nos concelhos de Mirandela e Vinhais o fogo causava mais preocupações, pelo que seriam movimentados "alguns meios para reforçar a frente mais ativa".