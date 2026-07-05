Incêndio de Vouzela. Arrefecimento noturno ajudou na consolidação

As máquinas de rastos começaram a atuar bem cedo, tal como os meios aéreos que consolidam o combate. Um apoio que tem estado a ser reforçado com forças espanholas, ao todo 120 operacionais.



É esse trabalho de vigilância que se faz agora em Tondela. Pretende-se evitar reativações, sobretudo perto das casas.



Em Oliveira de Frades, é visível a destruição causada pelas chamas. Mas também aqui, por agora, o combate está a ser mais favorável, sem frentes ativas.



É aqui que está localizado um posto de reabastecimento de retardante.



Este incêndio deflagrou na quinta-feira em Vouzela e propagou-se a outros três concelhos: Oliveira de Frades, Tondela e Águeda. Já arderam perto de 14 mil hectares.