País
Incêndio de Vouzela. Arrefecimento noturno ajudou na consolidação
Já não há frentes ativas no incêndio de Vouzela, que era desde quinta-feira o maior fogo no país. Cerca de 1.200 bombeiros mantêm-se no terreno. O estado do tempo é decisivo para as próximas horas.
É esse trabalho de vigilância que se faz agora em Tondela. Pretende-se evitar reativações, sobretudo perto das casas.
Em Oliveira de Frades, é visível a destruição causada pelas chamas. Mas também aqui, por agora, o combate está a ser mais favorável, sem frentes ativas.
É aqui que está localizado um posto de reabastecimento de retardante.
Este incêndio deflagrou na quinta-feira em Vouzela e propagou-se a outros três concelhos: Oliveira de Frades, Tondela e Águeda. Já arderam perto de 14 mil hectares.