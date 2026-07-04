Incêndio de Vouzela. Povoações estiveram ameaçadas pelas chamas

Há mais de 40 fogos ativos em Portugal. Cerca de 2.300 operacionais estão no terreno. Já arderam 13 mil hectares. O incêndio de Vouzela é o que envolve mais meios e a Serra do Caramulo tem várias frentes ativas.