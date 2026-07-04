País
Incêndio de Vouzela. Povoações estiveram ameaçadas pelas chamas
Há mais de 40 fogos ativos em Portugal. Cerca de 2.300 operacionais estão no terreno. Já arderam 13 mil hectares. O incêndio de Vouzela é o que envolve mais meios e a Serra do Caramulo tem várias frentes ativas.
Em Daires, concelho de Tondela, bombeiros e moradores não tiveram mãos a medir. As chamas ameaçaram a aldeia, enquanto o calor intenso e o fumo dificultavam o combate.
Os meios foram reforçados para combater as cinco frentes de fogo.
No terreno estavam mais de mil e duzentos operacionais, apoiados por nove meios aéreos.
Em Cercosa, a população também temia o avanço das chamas.
O incêndio deflagrou na quinta-feira, em Vouzela, e já consumiu mais de 10 mil hectares de terreno. A ajuda de Espanha chegou esta madrugada, com 120 operacionais.
Itália também vai enviar dois aviões anfíbios. Chegam a Portugal nas próximas horas.