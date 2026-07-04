Incêndio de Vouzela. Povoações estiveram ameaçadas pelas chamas

Incêndio de Vouzela. Povoações estiveram ameaçadas pelas chamas

Há mais de 40 fogos ativos em Portugal. Cerca de 2.300 operacionais estão no terreno. Já arderam 13 mil hectares. O incêndio de Vouzela é o que envolve mais meios e a Serra do Caramulo tem várias frentes ativas.

RTP /
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Ao início da tarde, o vento empurrou as chamas encosta a acima. Os meios aéreos tentaram conter as frentes de fogo, mas as descargas não foram suficientes para travar a propagação.

Em Daires, concelho de Tondela, bombeiros e moradores não tiveram mãos a medir. As chamas ameaçaram a aldeia, enquanto o calor intenso e o fumo dificultavam o combate.

Os meios foram reforçados para combater as cinco frentes de fogo.
No terreno estavam mais de mil e duzentos operacionais, apoiados por nove meios aéreos.


Em Cercosa, a população também temia o avanço das chamas.

O incêndio deflagrou na quinta-feira, em Vouzela, e já consumiu mais de 10 mil hectares de terreno. A ajuda de Espanha chegou esta madrugada, com 120 operacionais.

Itália também vai enviar dois aviões anfíbios. Chegam a Portugal nas próximas horas.
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