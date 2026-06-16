Incêndio deflagrou em bar de praia na Costa da Caparica

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, o alerta foi dado às 16:11 e o fogo está confinado ao bar de praia, não havendo risco de propagação.

De acordo com a mesma fonte, os prejuízos também estão circunscritos ao bar da praia do Dragão Vermelho.

Para o combate às chamas foram mobilizados um total de 21 operacionais apoiados por oito viaturas.