Incêndio deflagrou em Gouveia com o vento a dificultar o combate

Começou há poucos minutos um incêndio em Gouveia. O vice-presidente da Câmara Municipal, Jorge Ferreira, diz que o fogo tem alastrado em direcção a Gouveia e que se procura juntar meios tanto na área do parque de campismo, como do parque ecológico, para impedir o alastramento.