Incêndio deflagrou em Santana da Serra, concelho de Ourique

(Em atualização)





No local estão 42 homens e dez viaturas apoiados por um meio aéreo, de acordo com informação atualizada no site da ANPC.





Sete concelhos do distrito de Faro apresentam esta segunda-feira perigo máximo de incêndio enquanto o nordeste transmontano, região centro e Alentejo estão em risco muito elevado e elevado num dia em que são esperadas temperaturas até aos 35 graus.





Os concelhos de Aljezur, Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira estão em perigo máximo de incêndio rural e outros nove concelhos do distrito de Faro a muito elevado e elevado.





Vários concelhos dos distritos de Santarém, Leiria, Castelo Branco, Beja, Vila Real, Viseu, Coimbra, Guarda, Évora, Portalegre e Bragança apresentam perigo muito elevado e elevado de incêndio.

