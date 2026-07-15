Incêndio destrói dez armazéns em Sobrosa

Vários armazéns com atividades distintas, sobretudo ligadas aos equipamentos e ao transporte de medicamentos urgentes, foram destruídos pelas chamas.





À RTP, o Comandante José Morais, dos Bombeiros Voluntários de Paredes, disse não existir “nenhuma compartimentação contra-incêndio” o que acabou por fazer com que o incêndio “tivesse uma propagação radical.”

Entretanto, à Lusa, o comandante explicou que o incêndio que aconteceu na Rua da Estrada em Sobrosa deu-se num “conjunto de vários armazéns com atividades distintas, principalmente armazenamento de equipamentos, armazenamento para transporte de medicamentos urgentes, uma loja e um armazém grande de utilidades chinesas e (ainda) outro de equipamentos de som. Basicamente é um conjunto de cerca de 10 armazéns todos num só edificado", adiantou.





O alerta para um fogo nos armazéns em Sobrosa, concelho de Paredes, chegou às 4:41 ao quartel do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.Os bombeiros estiveram a combater as chamas durante cerca de duas horas e meia, e, por volta das 7:30 da manhã desta quarta-feira, o incêndio já estava na fase de rescaldo.O incêndio não provocou vítimas, há apenas a registar danos materiais