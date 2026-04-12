Incêndio destrói oficina de automóveis na Maia

De acordo com o comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto (AMP), o alerta para a ocorrência na Rua Terramonte, freguesia da Cidade da Maia, foi dado às 23:16 de sábado e o combate às chamas prosseguiu madrugada dentro, terminando cerca das 04:00.

Segundo a mesma fonte, não houve feridos a registar, apesar de a oficina ter ficado "totalmente consumida pelo fogo".

No local estiveram os bombeiros da Maia, Pedrouços, Ermesinde, Leça do Balio e Leixões.