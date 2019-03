Incêndio em Águeda está dominado

Foto de Notícias de Aveiro

As chamas lavraram na última madrugada, na localidade de Vila Verde, e foram combatidas por mais de uma centena de bombeiros mas já foi extinto.



O incêndio chegou a ter duas frentes ativas.



Até quarta-feira, por causa da subida das temperaturas e do vento forte que se faz sentir, o perigo de incêndio é elevado e muito elevado, conta o adjunto de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Miguel Cruz.

Fogo de Guimarães controlado



O incêndio em Guimarães, distrito de Braga, foi dominado.



As chamas lavraram desde as 22h00, na freguesia de Briteiros.



Meia centena de operacionais combateu o fogo e mantêm-se no terreno em trabalhos de rescaldo.



As chamas entraram na Citânia de Briteiros, as ruínas castrejas situadas na freguesia de Briteiros, concelho de Guimarães.