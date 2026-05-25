Incêndio em Alverca. Fogo deflagrou nos armazéns da DHL

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Um incêndio está a deflagrar novamente nos armazéns da DHL, na zona de Vialonga, em Vila Franca de Xira. São neste momento já dois armazéns afectados pelo incêndio que mobiliza, neste momento, 109 operacionais apoiados por 39 veículos.





As instalações foram já evacuadas e não há vítimas a registar.





O alerta foi dado às 12h55 desta segunda-feira e foi registado como um incêndio de foro industrial.





"O incêndio iniciou-se na zona da cobertura e está a afetar os armazéns adjacentes", referiu à Lusa o comandante de permanência às operações do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa, Bartolomeu Castro, indicando que os espaços foram evacuados "de acordo com o plano de emergência interna".







Recorde-se que no início deste mês, o mesmo armazém já tinha sido alvo de um incêndio que obrigou à retirada de dezenas de funcionários.



As chamas terão, na altura, tido início na cobertura do armazém, tendo o incidente culminado sem feridos. No incidente que acontece neste momento, não é ainda clara a origem do incêndio.

