Incêndio em Arouca em fase de rescaldo desde as 23h54

Incêndio em Arouca em fase de rescaldo desde as 23h54

Um incêndio que deflagrou numa zona florestal do concelho de Arouca entrou em fase de rescaldo pelas 23:54 de quarta-feira, adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto.

Lusa /
Paulo Cunha - Lusa (arquivo)

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O fogo, que deflagrou na freguesia de Escariz e que teve alerta pelas 17:30, foi dado como dominado pelas 21:20 e em resolução pelas 23:54, detalhou a mesma fonte.

Ainda segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, pelas 00:00 de hoje não havia indicação de feridos ou danos causados pelo fogo, mantendo-se no terreno 114 operacionais, apoiados por 34 viaturas.

Num balanço anterior, a fonte da Proteção Civil tinha referido que o incêndio afetava apenas zona de mato.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Arouca acrescentou também anteriormente que a ocorrência registava "coisas estranhas".

"Houve muitos focos de incêndio a surgir à mesma hora e isso não é natural, portanto as autoridades policiais agora vão investigar", salientou Sérgio Azevedo.

 

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