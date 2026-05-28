Incêndio em Arouca em fase de rescaldo desde as 23h54

O fogo, que deflagrou na freguesia de Escariz e que teve alerta pelas 17:30, foi dado como dominado pelas 21:20 e em resolução pelas 23:54, detalhou a mesma fonte.

Ainda segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, pelas 00:00 de hoje não havia indicação de feridos ou danos causados pelo fogo, mantendo-se no terreno 114 operacionais, apoiados por 34 viaturas.

Num balanço anterior, a fonte da Proteção Civil tinha referido que o incêndio afetava apenas zona de mato.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Arouca acrescentou também anteriormente que a ocorrência registava "coisas estranhas".

"Houve muitos focos de incêndio a surgir à mesma hora e isso não é natural, portanto as autoridades policiais agora vão investigar", salientou Sérgio Azevedo.