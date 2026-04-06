Incêndio em Braga mobiliza mais de cem bombeiros





Segundo a mesma fonte, o combate às chamas está a ser dificultado pelo vento forte e ainda pelo acentuado declive do terreno: "Tudo isto associado a uma grande carga combustível".



Para já, acrescentou, não há habitações em risco.



Pelas 15:30, o combate ao incêndio mobilizava 108 operacionais, apoiados por 34 viaturas e dois meios aéreos ligeiros.

As chamas lavram junto ao santuário do Sameiro.O incêndio deflagrou cerca das 13:00 no monte do Sameiro e lavra com "bastante intensidade", de acordo com o Comando do Cávado da Proteção Civil.