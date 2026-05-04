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Incêndio em habitação em Coimbra provoca pelo menos um ferido

Incêndio em habitação em Coimbra provoca pelo menos um ferido

Pelo menos uma pessoa ficou hoje ferida num incêndio numa habitação em Coimbra, segundo o Comando Sub-regional da Região de Coimbra da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Lusa /

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A informação disponível no `site` da ANEPC indica que o alerta foi dado pelas 06:31, para um incêndio numa habitação na União das Freguesias de Coimbra (Nova Sé, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu).

Pelas 07:51, estavam no local 20 elementos (bombeiros e PSP), apoiados por sete veículos e a situação mantinha-se "em curso".

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