Incêndio em habitação em Coimbra provoca pelo menos um ferido

A informação disponível no `site` da ANEPC indica que o alerta foi dado pelas 06:31, para um incêndio numa habitação na União das Freguesias de Coimbra (Nova Sé, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu).

Pelas 07:51, estavam no local 20 elementos (bombeiros e PSP), apoiados por sete veículos e a situação mantinha-se "em curso".