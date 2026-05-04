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Incêndio em habitação em Coimbra provoca pelo menos um ferido
Pelo menos uma pessoa ficou hoje ferida num incêndio numa habitação em Coimbra, segundo o Comando Sub-regional da Região de Coimbra da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
A informação disponível no `site` da ANEPC indica que o alerta foi dado pelas 06:31, para um incêndio numa habitação na União das Freguesias de Coimbra (Nova Sé, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu).
Pelas 07:51, estavam no local 20 elementos (bombeiros e PSP), apoiados por sete veículos e a situação mantinha-se "em curso".
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