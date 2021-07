Incêndio em Monchique dado como dominado

Foi dado como dominado o incêndio que começou na serra de Monchique, no Algarve, e alastrou ao concelho de Portimão. A constante mudança de direção do vento dificultou as tentativas para dominar as duas frentes ativas.

Por prevenção, 30 pessoas foram retiradas de um lar e de habitações.