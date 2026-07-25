Incêndio em Monchique em fase de resolução com uma centena de operacionais no terreno

Incêndio em Monchique em fase de resolução com uma centena de operacionais no terreno

Mais de 100 operacionais estão ainda no terreno devido a um incêndio que deflagrou esta madrugada numa zona florestal em Monchique, no Algarve.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Miguel Soares - RTP

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De acordo com o site da Proteção Civil, o incêndio está já em fase de resolução.

Pelas 14h00 deste sábado encontravam-se no local 108 operacionais apoiados por 32 meios terrestres e um meio aéreo.

À agência Lusa, o segundo comandante regional do Comando sub-regional do Algarve da ANEPC, Abel Gomes, disse que o alerta para o fogo no local de Vale de Água, freguesia de Marmelete, foi dado às 4h58, estando as chamas a lavrar numa zona de mato e eucaliptos.

Por se tratar de uma zona "de difíceis acessos" e o vento forte estar "a complicar as operações de combate", o responsável tinha já adiantado que seriam acionados meios aéreos a partir das 8h30.

Segundo Abel Gomes, neste momento as chamas não ameaçaram quaisquer habitações.

O concelho de Monchique, no distrito de Faro, apresenta este sábado perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

c/ Lusa

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