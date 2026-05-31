Incêndio em Valongo. Centenas de operacionais combatem chamas em zona de mato

Pelas 19h30, o incêndio ainda estava ativo, mas a ceder aos meios de combate.





A topografia, os delcives e as linhas de água, não estão a contribuir para que os operacionais dominem o fogo. Os meios aéreos já não estão no local por não conseguirem operar "em condições de segurança", de acordo com os bombeiros locais. De acordo com o ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a notificação do incêndio ocorreu às 14h43, hora a que foram deslocados para o local os operacionais e meios referidos. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto (CDOS), pelas 16h30 o incêndio tinha duas frentes ativas e não havia estradas cortadas nem casas ameaçadas.





C/Lusa

Um incêndio em zona de mato na freguesia de Alfena, concelho de Valongo, no distrito do Porto, está a ser combatido por 139 operacionais, 38 meios terrestres e cinco meios aéreos, segundo fonte local da Proteção Civil.