País
Incêndio em Valongo. Centenas de operacionais combatem chamas em zona de mato
Estão centenas de bombeiros a combater um incêndio que deflagrou numa zona de mato, na freguesia de Alfena, concelho de Valongo, no distrito do Porto.
Um incêndio em zona de mato na freguesia de Alfena, concelho de Valongo, no distrito do Porto, está a ser combatido por 139 operacionais, 38 meios terrestres e cinco meios aéreos, segundo fonte local da Proteção Civil.
Pelas 19h30, o incêndio ainda estava ativo, mas a ceder aos meios de combate.
A topografia, os delcives e as linhas de água, não estão a contribuir para que os operacionais dominem o fogo. Os meios aéreos já não estão no local por não conseguirem operar "em condições de segurança", de acordo com os bombeiros locais.
De acordo com o ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a notificação do incêndio ocorreu às 14h43, hora a que foram deslocados para o local os operacionais e meios referidos. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto (CDOS), pelas 16h30 o incêndio tinha duas frentes ativas e não havia estradas cortadas nem casas ameaçadas.
C/Lusa