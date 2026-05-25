Incêndio em Vialonga. Fogo deflagrou nos armazéns da DHL

Um incêndio está a deflagrar novamente nos armazéns da DHL, na zona de Vialonga, em Vila Franca de Xira. São neste momento já dois armazéns afectados pelo incêndio que mobiliza, neste momento, 134 operacionais apoiados por 52 veículos.





As instalações foram já evacuadas. Há para já um bombeiro ferido que será transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira.





O alerta foi dado às 12h55 desta segunda-feira e foi registado como um incêndio de foro industrial.





Gonçalo Guiomar, comandante dos bombeiros de Vialonga, explicou que o incêndio começou na cobertura mas rapidamente se propagou para o interior do armazém da DHL e para armazéns adjacentes.



Dentro do armazém estão produtos farmacêuticos, de saúde e bem-estar. No entanto, o comandante dos bombeiros afasta o perigo de toxicidade.



Gonçalo Guiomar afirma que as operações vão ser bastante demoradas "devido à carga térmica existente" e não adianta a causa do incêndio. Dentro do armazém estão produtos farmacêuticos, de saúde e bem-estar. No entanto, o comandante dos bombeiros afasta o perigo de toxicidade.





Recorde-se que a 1 de maio, o mesmo armazém já tinha sido alvo de um incêndio que obrigou à retirada de dezenas de funcionários. As chamas terão, na altura, tido início na cobertura do armazém, tendo o incidente culminado sem feridos.





A proteção civil adiantou ainda que existem alguns condicionamentos de trânsito na estrada de acesso direto aos armazéns, "de forma a permitir a movimentação e o posicionamento dos meios de socorro".

