Incêndio em zona de restauração obriga a evacuação de centro comercial de Almada

No local, estiveram 19 operacionais, apoiados por seis veículos, incluindo forças de segurança. O alerta foi dado por volta das 21h00 e o incêndio foi dado como dominado por voltas das 22h00.



Por motivos de precaução, todo o centro comercial foi evacuado. Muitos dos utentes tiveram de aguardar no exterior do centro comercial até conseguirem voltar a entrar para retirar as viaturas do estacionamento.