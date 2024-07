A Câmara Municipal do Porto garante que está a tentar minimizar os efeitos da descarga de materiais poluentes causada pelo combate ao incêndio de segunda-feira, na zona Industrial. Uma descarga que chegou ao rio Douro, através da ribeira da Granja. O vice-presidente da autarquia, que também preside as Águas e Energia do Porto, avança que as operações de contenção vão manter-se no local.