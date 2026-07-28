Incêndio na Guarda obriga ao corte da autoestrada A25 e EN16

"A circulação foi interrompida pelas 12h20 entre o nó da Guarda e o Alto do Leomil, na A25, e entre o cruzamento da localidade de Amoreira, no concelho de Almeida, e Pínzio, no concelho de Pinhel, na EN16, devido à progressão das chamas", adiantou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

No caso da A25, a alternativa é a Estrada Nacional 221, que liga a Guarda a Almeida, passando por Pinhel e Figueira de Castelo Rodrigo.

Na EN16, o percurso alternativo recomendado pelas autoridades é a estrada que liga a localidade de Parada (Almeida), ao Rochoso e à cidade da Guarda.

O fogo deflagrou pelas 13h51 de segunda-feira no Rochoso (Guarda) e continua a lavrar nos limites dos concelhos da Guarda, Almeida e Sabugal. O fogo já chegou também a Pinhel.A frente que inspira maior preocupação atualmente é a que vai em direção à aldeia de Rabaça, na Guarda.

No combate às chamas estão 400 bombeiros e 12 aeronaves, sendo o incêndio que mobiliza mais meios em Portugal nesta altura.

Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, cinco bombeiros sofreram ferimentos ligeiros na noite de segunda-feira enquanto combatiam as chamas.

c/Lusa