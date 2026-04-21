Incêndio na Serra do Caramulo em fase de resolução

A presidente da Câmara Municipal de Tondela, Carla Antunes Borges, afirma que o vento foi o maior problema no combate às chamas. "São ventos com alguma intensidade que fez com o incêndio adquirisse duas frentes", aponta à RTP Antena 1."É uma zona que pelo povoamento florestal", pelo que o incêndios mereceu "alguma preocupação", afirmou Carla Antunes Borges.Segundo a autarca, não existiam populações isoladas antes das 9 horas nesta aldeia da freguesia de São João do Monte e Mosteirinho. A presidente da câmara recorda que esta zona da Serra do Caramulo já foi afetada por outros incêndios no passado.