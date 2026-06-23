Incêndio na zona de Loulé com duas frente ativas

O alerta para o incêndio foi dado por volta das 11 da manhã e nas horas seguintes o vento e o calor agravaram a situação.





As chamas chegaram a ameaçar habitações na aldeia de Ameixial.







Em conferência de imprensa realizada na Cortelha, a cerca de 20 quilómetros da localidade de Besteiros, onde deflagrou o fogo, o segundo comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, Abel Gomes, disse que três bombeiros precisaram de assistência a ferimentos ligeiros.





Segundo o responsável, dois dos bombeiros são da corporação de Bartolomeu de Messines e um do corpo de Bombeiros de Portimão, sendo que os dois que foram transportados de ambulância sofreram traumas num ombro e num joelho, mas "nada de grave".





