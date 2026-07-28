Incêndio. Portugal continental volta a estar em perigo máximo ou muito elevado

Todos os distritos do norte e centro de Portugal continental e ainda Beja e Faro estão em perigo máximo de incêndio, estando o resto do território com perigo muito elevado.

Alguns concelhos litorais apresentam um perigo moderado ou elevado, nomeadamente nas regiões de Lisboa e Setúbal.

O perigo de incêndio deverá manter-se alto ao longo da semana, de acordo com a previsão do IPMA.

Todos os distritos, com exceção de Faro, estão hoje com aviso amarelo devido ao calor, com as temperaturas máximas a chegarem aos 40 graus celsius Beja e Évora, enquanto em Lisboa vai chegar aos 35 graus e o Porto aos 26 graus.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje a descida da temperatura máxima no litoral a norte do Cabo Raso, sendo acentuada no litoral Norte, e pequena subida no interior Norte e Centro.