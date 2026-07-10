Incêndios. 2025 ficou marcado por condições meteorológicas exigentes

Sendo um dos anos meteorologicamente mais severos das últimas décadas, registaram-se cerca de 271 mil hectares de área ardida, o quarto valor mais elevado desde 2001.



Um valor que representa uma redução face a 2024 (16 vítimas) e mantém-se significativamente abaixo dos valores observados em anos críticos como 2017.

No ano passado registaram-se 8.252 incêndios rurais, o terceiro valor mais baixo desde 2001, representando uma redução de 16% face à média do período 2018-2024 e de cerca de 65% relativamente à média observada entre 2001 e 2017.



Em 2025, ano intermédio da implementação do Programa Nacional de Ação (PNA 2020-2030), os 97 projetos estruturantes do SGIFR atingiram uma execução acumulada de cerca de 53%, acima dos 48% registados no final de 2024.

Três prioridades para os próximos anos