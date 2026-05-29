Incêndios. Dois aviões vão vigiar região de Leiria, Black Hawk da Força Aérea em dúvida

(em atualização)





A partir de 1 de junho, está previsto um dispositivo permamente de 477 operacionais, 77 veículos e três aeronaves. São números antecipados pelo Comandante Sub-Regional da Proteção Civil, Carlos Guerra, no dia em que é apresentado o Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais na Região de Leiria.





Os três meios aéreos vão estar posicionados em Figueiró dos Vinhos, em Pombal e em Porto de Mós, explica o comandante.