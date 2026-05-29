País
Incêndios. Dois aviões vão vigiar região de Leiria, Black Hawk da Força Aérea em dúvida
Vão estar de prontidão dois aviões nos dias de maior risco de incêndio, reforçando assim o ataque inicial no combate. É uma das medidas do Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais na Região de Leiria. Foi pedido que os dois Black Hawk "possam estar mais disponíveis" para a região, mas o Comandante Sub-Regional explicou à RTP Antena 1 que ainda não fechada essa hipótese.
(em atualização)
A partir de 1 de junho, está previsto um dispositivo permamente de 477 operacionais, 77 veículos e três aeronaves. São números antecipados pelo Comandante Sub-Regional da Proteção Civil, Carlos Guerra, no dia em que é apresentado o Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais na Região de Leiria.
Os três meios aéreos vão estar posicionados em Figueiró dos Vinhos, em Pombal e em Porto de Mós, explica o comandante.