Incêndios. Drones de vigilância aérea em pleno funcionamento no final do mês

Devem estar em pleno funcionamento no final do mês os novos drones de vigilância aérea, no âmbito do combate a incêndios. Os ministros da Defesa e do Ambiente visitaram esta manhã uma das bases de operação, na Lousã. A primeira a começar com os voos.