País
Incêndios estão a condicionar a circulação em Portugal
A Autoestrada do Norte esteve cortada nos dois sentidos entre a Mealhada e Albergaria por causa de um incêndio na zona de Aveiro. É um dos quatro incêndios graves que nesta altura preocupam as autoridades. Também a circulação de comboios foi afetada e esteve cortada na Linha do Norte.
Foto: Jorge Esteves - RTP
"A A1 está totalmente reaberta ao trânsito", disse a mesma fonte, apelando aos automobilistas para circularem com precaução, porque «existe um fluxo muito grande de trânsito».
O trânsito na A1 estava cortado nos dois sentidos devido a um incêndio na zona de Mamodeiro, em Aveiro.
Cerca das 20:20, também foi retomada a circulação ferroviária na Linha do Norte, entre Oliveira do Bairro e Oiã, segundo fonte da Infraestruturas de Portugal.
c/ Lusa