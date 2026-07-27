Incêndios estão a condicionar a circulação em Portugal

A Autoestrada do Norte esteve cortada nos dois sentidos entre a Mealhada e Albergaria por causa de um incêndio na zona de Aveiro. É um dos quatro incêndios graves que nesta altura preocupam as autoridades. Também a circulação de comboios foi afetada e esteve cortada na Linha do Norte.